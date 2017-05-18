Дополнительные нефтегазовые доходы в 623 млрд рублей направят в резервный фонд в 2018 году

Дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 623 млрд руб. будут направлены в резервный фонд в начале 2018 г., заявил министр финансов России Антон Силуанов по итогам заседания правительства.

Он добавил, что восстановление средств резервного фонда будет происходить в следующем году. «В соответствии с бюджетом резервный фонд будет истрачен полностью [в 2017 г.]. Мы начнем использовать средства фонда национального благосостояния по закону о бюджете. Тем не менее в поправках в закон о бюджете мы предусматриваем восстановление средств резервного фонда, но это будет происходить в следующем году», - отметил Силуанов.

Он добавил, что определение дополнительных нефтегазовых доходов идет из расчета сверх базовой цены в $40 за баррель.

Министр также сообщил, что сегодня правительство рассмотрело поправки в бюджет текущего года. «Были приняты решения уточнить параметры бюджета. В первую очередь, это увеличение доходов на 1,1 трлн руб. и расходов - на 315 млрд руб.», - уточнил Силуанов.

Минфин, по его словам, увеличил расходы на те объемы доходов, которые поступили в бюджет и не связаны с нефтегазовыми. «В результате нам удалось сократить дефицит бюджета до 2,1% ВВП», - сказал министр.