Усманов готов предложить $2,6 млрд за долю в лондонском «Арсенале» — Sun

Миллиардер Алишер Усманов готов предложить американцу Стэну Кронке 2 млрд фунтов стерлингов (примерно $2,6 млрд) за контрольную долю лондонского футбольного клуба «Арсенал», пишет британская газета Sun.

Накануне стало известно, что Усманов, которому принадлежит уже 30% клуба, хочет выкупить 67% акций у магната Стэна Кронке. Сообщалось, что миллиардер готов заплатить за контрольную долю 1 млрд фунтов стерлингов (примерно $1,3 млрд).

Сейчас «Арсенал» занимает 5-е место в чемпионате Англии и рискует впервые за 20 лет не попасть в Лигу чемпионов UEFA, что лишит его около 50 млн фунтов выручки. Решающие матчи состоятся завтра.