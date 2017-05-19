Усманов предложил $1,3 млрд за контрольную долю в футбольном клубе Arsenal

За одну игру до окончания текущего сезона Arsenal идет на 5-м месте, отставая от 4-го места, дающего право играть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, на 1 очко

Миллиардер Алишер Усманов в апреле сделал предложение о покупке контрольной доли лондонского футбольного клуба Arsenal за $1,3 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех людей, знакомых с ситуацией.

Усманов, которому принадлежит уже 30% клуба, хочет выкупить 67% акций у американского магната Стэна Кронке. Таким образом, клуб оценивается в $2 млрд.

Кронке еще не дал официальный ответ. Как отмечает издание, он не стал сразу отклонять предложение, но затем дал понять, что не заинтересован в продаже своей доли кому-либо. По словам источника FT, две недели назад казалось, что сделка возможна, но теперь он в этом не уверен.

В апреле в интервью Bloomberg Усманов заявил, что вина за неудачные результаты клуба в этом сезоне лежит не только на главном тренере Арсене Венгере, но и на Кронке с советом директоров. Сам Усманов отстранен от принятия решений. Сейчас Arsenal занимает пятое место в чемпионате Англии и рискует впервые за 20 лет не попасть в Лигу чемпионов UEFA, что лишит его около 50 млн фунтов выручки.

Group и Arsenal не ответили на запрос о комментарии. Компания Red & White, через которую Усманов владеет акциями клуба, отказалась от комментариев.

За одну игру до окончания текущего сезона Arsenal идет на 5-м месте, отставая от 4-го места, дающего право играть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, на 1 очко. На место в четверке также претендуют Manchester City и Liverpool, у которых 75 и 73 очка соответственно против 72 у Arsenal. Последние игры сезона 2016/2017 стартуют в воскресенье в 17.00 мск, Arsenal сыграет с Everton, Manchester Сity - с Watford, Liverpool - с Middlesbrough.