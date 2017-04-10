Усманов посоветовал тренеру Arsenal подготовить себе преемника

Владелец второго по величине пакета акций футбольного клуба Arsenal Алишер Усманов считает необходимой смену главного тренера команды и возлагает ответственность за неудачи клуба не только на Арсена Венгера, но и на совет директоров и основного инвестора. Он заявил это Bloomberg. В чемпионате Англии Arsenal находится на шестом месте, что впервые за 20 лет лишило клуб права участвовать в Лиге чемпионов.

Арсен Венгер, который тренирует канониров с 1996 г., по мнению Усманова, должен принять участие в подборе себе преемника, поскольку при смене главного наставника необходимо хотя бы частично сохранить преемственность. Готовить преемника, он считает, следует со всем возможным уважением к Венгеру, возможно, даже следует попросить об этом самого Венгера. При этом Усманов не думает, что за неудачи команды ответственность лежит только на ее тренере. Значительную долю ответственности за это несут совет директоров и основной инвестор клуба Стэн Кронке, добавил он.

Усманову принадлежит чуть более 30% клуба. Bloomberg напомнил о его напряженных отношениях с советом директоров, сам бизнесмен констатировал, что полностью отстранен от процесса принятия решений и общается только с президентом клуба сэром Чипсом Кесуиком.

Также Усманов призвал пересмотреть коммерческую деятельность клуба. По годовой выручке (около 350 млн фунтов, или $434 млн) Arsenal занимает третье место в премьер-лиге, но отстает примерно на 30% от Manchester United, который получает больше доходов от размещения рекламы спонсоров на футболках с символикой клуба и от продажи брендовых сувениров. Непопадание в розыгрыш Лиги чемпионов Европы лишило клуб еще миллионов фунтов выручки за сезон.