Новак: «Транснефть» впятеро увеличит дивиденды

Дивиденды «Транснефти» за 2016 г. примерно впятеро превысят показатель за 2015 г. и составят около 60 млрд руб., сообщил сегодня министр энергетики России Александр Новак. «По "Транснефти" будет порядка 60 млрд руб. Это выше, чем в прошлом году почти в пять раз. Более точная цифра будет сейчас уже после выхода директивы правительства. Я думаю, что в ближайшие дни», - цитирует министра «Интерфакс».

В апреле менеджмент «Транснефти» предлагал государству установить дивиденды за 2016 г. в размере 25% чистой прибыли по МСФО, говорил первый вице-президент компании Максим Гришанин. Выплаты на обыкновенные и привилегированные акции «Транснефть» предлагала уравнять. Государство владеет 100% голосующих акций «Транснефти», привилегированные акции принадлежат частным инвесторам.

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2016 г. составила 232,9 млрд руб. по сравнению со 143,4 млрд руб. по итогам 2015 г. Таким образом, правительство, вероятно, поддержало предложение компании о сумме дивидендов. Министерство финансов заложило в проект бюджета России на 2017 г. дивиденды от «Транснефти» в 75,3 млрд руб.

На новости о росте дивидендов котировки привилегированных акций «Транснефти» выросли более чем на 2%.