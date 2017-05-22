«Алросу» покинули два вице-президента

Два вице-президента компании «Алроса» ушли в отставку. Об этом RNS сообщил источник и подтвердили в компании. Компанию покинули Елена Гангало, курировавшая вопросы экономики, и Александр Паршков, отвечавший за закупочную деятельность, отмечает агентство.

Представитель компании отметил, что президент «Алросы» Сергей Иванов выражает благодарность Елене Гангало и Александру Паршкову за результаты их работы в качестве вице-президентов. «Каждый из них внес существенный вклад в совершенствование процессов и повышение эффективности по каждому из направлений деятельности, за которые они отвечали. Вместе с тем перед компанией возникают новые задачи, решение которых требует новых навыков, знаний и опыта», — добавил он.

Место Паршкова займет Владимир Козлов, он был назначен на должность вице-президента 19 мая. Подразделения, вверенные Гангало, президент будет курировать напрямую, пояснили RNS в «Алросе».