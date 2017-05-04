Два бывших топ-менеджера СОГАЗа перешли в «Алросу»

Как сообщает RNS, два бывших топ-менеджера СОГАЗа - Динара Сулейманова и Ольга Макарова - перешли на работу в «Алросу» после того, как должность президента компании занял Сергей Иванов. Об этом агентству сообщил осведомленный источник и подтвердил представитель «Алросы».

Сулейманова возглавляет управление маркетинга и коммуникаций, а Ольга Макарова заняла в «Алросе» должность руководителя Управления экономики, организации труда и работы с персоналом в Москве, сообщил представитель «Алросы».

Динара Сулейманова с декабря 2012 г. работала директором по маркетингу СОГАЗа, с января 2015 г. занимала должность вице-президента компании. Она может занять место вице-президента вместо ушедшего в отставку Рината Гизатулина, сообщил источник. Ольга Макарова также занимала должность вице-президента СОГАЗа, кроме того, она работала директором по персоналу.

Сергей Иванов в 2011-2016 гг. работал в СОГАЗе в должности председателя правления, с апреля 2016 г. - старшим вице-президентом – руководителем блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.