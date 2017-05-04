Вице-президент «Алросы» Гизатулин ушел в отставку – ТАСС

Вице-президент «Алросы» Ринат Гизатулин ушел в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя алмазодобывающей компании. «Он уволился 28 апреля», – уточнил собеседник агентства. Сам Гизатулин сказал агентству RNS, что находится в данный момент в отпуске.

Гизатулин курировал в компании вопросы взаимодействия с органами государственной власти, корпоративных коммуникаций и связей с общественностью. До прихода в «Алросу» в декабре 2015 г. он занимал должность заместителя министра природных ресурсов России.

В марте в «Алросе» сменился президент – им стал Сергей Иванов, который ранее занимал должность вице-президента Сбербанка.

«Алроса» – крупнейший производитель алмазов в мире. Акционерами компании являются Росимущество (33,02%), Якутия (25%) и районы республики (8%), почти 34% акций находится в свободном обращении.