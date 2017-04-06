Новое руководство «Алросы» вспомнило про МАК-банк

Днем в четверг акции «Алросы» упали на новостях о том, что правоохранительные органы проводят оперативно-следственные действия в московском офисе компании

Совместно с ФСБ оно опрашивает сотрудников о продаже этого актива в 2015 году

В московском офисе «Алросы» проводится выемка документов, сообщил источник «Интерфакса». Поводом для оперативно-следственных действий стало поручение следователей из Якутии, уверяет он. Два собеседника «Ведомостей», близкие к компании, отмечают, что «никаких обысков и выемок нет», один из них говорит, что «коллеги из ФСБ совместно с руководством компании занимаются опросами по истории с продажей МАК-банка в 2015 г.».

«Алроса» продала Экспобанку принадлежавшие ей 84,66% долей в капитале ООО «МАК-банк». Сделка по продаже получила необходимое по процедуре одобрение Банка России и была закрыта 26 февраля 2015 г. Сумму сделки стороны не раскрывали.

Мирнинский акционерный коммерческий банк «МАК-банк» существовал с 1990 г. У него было 10 филиалов в России, пять из них - в Республике Саха (Якутия). Запись о регистрации банка была аннулирована ЦБ в июне 2015 г. Банк обслуживал около 3000 юридических и более 100 000 физических лиц.

С 2013 г. «Алроса» последовательно реализует непрофильные активы. За это время компания продала всего 38 непрофильных организаций и получила за них 9,2 млрд руб. Компания планирует продать «Геотрансгаз», Уренгойскую газовую компанию и еще несколько непрофильных предприятий.

В 2014 г. компания намеревалась продать часть нефтегазовых активов «Роснефти», но сделка так и не состоялась. Источники «Ведомостей», близкие к алмазодобывающей компании, рассказывали, что стороны не сошлись в оценке активов. «Алроса» хотела привлечь $1,4 млрд, а «Роснефть» настаивала на доразведке.

Днем в четверг акции «Алросы» упали на новостях о том, что правоохранительные органы проводят оперативно-следственные действия в московском офисе компании. На ММВБ «Алроса» к 13.50 мск подешевела на 1% до 672 млрд руб., позже немного подорожала.