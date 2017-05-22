Медведев: переговоры о продлении «Турецкого потока» в ЕС ведутся и с Грецией, и с Болгарией

Россия ведет переговоры с рядом европейских стран о продолжении строительства на их территории газопровода «Турецкий поток», в том числе с Грецией и Болгарией, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Стамбуле.

Он напомнил, что Россия начала строительство морской нитки газопровода «Турецкий поток».

«В общей сложности предполагается проложить две нитки газопровода. Одна из них полностью сориентирована на турецкий рынок. А вторая как раз предназначена для снабжения европейских государств. И сейчас мы в рамках переговоров, которые ведутся с рядом европейских стран, определяем, где лучше установить точку входа в Европу», - напомнил он.

«Есть разные предложения. Переговоры ведутся с целым рядом европейских стран - это и Греция, и Болгария. Ну и, соответственно, развитие может быть несколько разное», - отметил российский премьер-министр.