Укладка труб первой нитки «Турецкого потока» начнется этим летом – «Газпром»

Начало укладки труб первой нитки газопровода «Турецкий поток» запланировано на лето 2017 г., говорится в отчетности «Газпрома».

Как сообщалось, Allseas Group получила контракты на укладку двух ниток морской части газопровода.

Для укладки по морскому дну более 900 км труб второй нитки газопровода, так же как и для выполнения этой работы по первой нитке, Allseas будет использовать крупнейшее в мире строительное судно – Pioneering Spirit.

«Турецкий поток» – проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год.