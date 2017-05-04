Трубоукладчик «Турецкого потока» пришел к российскому берегу в район Анапы

Трубоукладочное судно Audacia компании Allseas в четверг пришло в район Анапы и на данный момент встало на рейд вблизи российского берега, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования морских судов.

Судно длиной 225 м имеет динамическое позиционирование (точность его расположения в момент укладки трубы обеспечивается не якорями, а работой винтов); работает с 2007 г.

В четверг предправления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о готовности в ближайшие несколько дней начать строительство морской магистрали.