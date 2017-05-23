Продавец земельного участка на Рублевке рассказал о сделке с Усмановым

Гендиректор «Группы Ист инвест» Илья Гаврилов, компания которого продала Алишеру Усманову участок на Рублевке в 2010 г., рассказал РБК о трехсторонней сделке.

«Алишер Усманов хотел расширить свою резиденцию и обратился ко мне с предложением продать участок в 12 га, граничащий с ним. Я говорю: я не могу его продать, потому что я его осваиваю, у меня есть договоренность с «Соцгоспроектом» Ильи Елисеева. К этому времени мы уже два года занимались этим проектом, они [«Соцгоспроект»] мне намеревались дать финансирование, я за свой счет сделал подготовительные работы, провел газ и так далее», – рассказал Гаврилов. Ранее он публично не комментировал сделку с Усмановым.

Гаврилов добавил, что они вместе с Елисеевым планировали реализовать на этом участке девелоперский проект и заработать «минимум $80 млн». По словам Гаврилова, он выставил Усманову условие – урегулировать вопрос с фондом Елисеева. Бизнесмен договорился с «Соцгоспроектом» о «хорошей» компенсации, рассказал Гаврилов, добавив, что не стал выяснять ее размер. После этого земля была продана Усманову.

Усманов заплатил «Группе Ист инвест» 60 млн руб. за четыре участка на Рублевке общей площадью 11,5 га, следует из договора купли-продажи от 2 ноября 2010 г., с копией которого ознакомился РБК. Гаврилов сообщил, что «все сделки оформлялись в районе кадастровой стоимости».

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального из-за сделки о передаче Усмановым «Соцгоспроекту» участков в селе Знаменском обвинил бизнесмена в даче взятки премьер-министру Дмитрию Медведеву, контролирующему, по мнению ФБК, деятельность фондов Елисеева. Как сообщил «Ведомостям» Елисеев, безвозмездная передача Усмановым этих участков в собственность фонда «Соцгоспроект» в 2010 г. была, по сути, коммерческой транзакцией. В обмен на недвижимость в Знаменском «Соцгоспроект» отказался от реализации девелоперского проекта по строительству коттеджного поселка на участке в 12 га в селе Успенском и передал эту землю Усманову, с участком которого она граничила, следует из сообщения Елисеева. Для фонда эта сделка была безденежной, отметил он. «Насколько я понимаю, «Группа Ист инвест» получила удовлетворяющую ее компенсацию от Усманова», – говорил Елисеев.

Ранее Усманов рассказал в интервью «Ведомостям» об обмене участками с «Соцгоспроектом», отметив, что считает сделку очень выгодной, так как она позволила ему увеличить имение, первые участки которого он купил еще в 2001 г., до более чем 20 га. По его оценке, пустые 12 га в Успенском, в пойме Москвы-реки, стоили примерно столько же, сколько 4 га с хорошим особняком в Знаменском.