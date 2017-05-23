Директором по пассажирским перевозкам РЖД назначен бывший начальник московского метро

Президент РЖД Олег Белозеров назначил Дмитрия Пегова директором по пассажирским перевозкам, сообщила компания.

«В его ведении будет находиться бизнес-блок «Пассажирские перевозки», а также дочерние и зависимые общества, осуществляющие деятельность в сфере пассажирских перевозок (АО «ФПК», АО «Вагонреммаш», пригородные пассажирские компании и др.)», – говорится в сообщении.

Ранее сферу пассажирских перевозок курировал Михаил Акулов. Решением совета директоров он был освобожден от должности вице-президента и члена правления. Акулов продолжит работать в должности советника президента РЖД. Должность вице-президента, курирующего вопросы пассажирских перевозок, упразднена, отмечает компания.

До назначения в РЖД Пегов был руководителем ГУП «Московский метрополитен» с 2014 г.