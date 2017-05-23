Наталья Потанина оценила перспективы взыскания 849 млрд рублей с экс-супруга

Наталья Потанина оценила перспективы взыскания 849 млрд руб. с бывшего супруга - бизнесмена Владимира Потанина. «Перспективы иска хорошие, если суд признает это имущество общим имуществом супругов. Если имущество существовало на 2007 г., но было впоследствии сокрыто или растрачено Потаниным, в силу указаний Верховного суда России, учитывая принципы справедливости и добросовестности, суд должен присудить другому супругу имущественную компенсацию, определяемую исходя из стоимости имущества на момент, пока с ним не были совершены действия, которые привели к его сокрытию или утрате (снижению) его стоимости», - сообщила она.

По ее словам, «Потанин будет защищаться, используя только один довод о том, что это бенефициарная собственность». «Это институт, неизвестный российскому гражданскому и семейному праву, и поэтому это имущество не может делиться в принципе. Этот довод прямо противоречит прецеденту Верховного суда России от 07.07.2015 № 5-КГ15-34», - добавила она.

Сумма в 849,2 млрд руб. формируется путем сложения сумм компенсаций за общее имущество супругов в виде имущественных прав и акций офшорных компаний, которые имелись в наличии по состоянию на январь 2007 г. (акции ЗАО «КМ инвест» сюда не входят), а также компенсации в виде половины полученных Потаниным В.О. с 2007 г. дивидендов по акциям «Норильского никеля» и «Полюса золота», пояснил представитель Потаниной.

«Отчуждение Потаниным общего имущества супругов не препятствует взысканию с него денежной компенсации, о чем заявлен иск (п. 16 Постановления пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 № 15). В ранее рассмотренном деле суд по иску Потанина В.О., например, разделил денежные средства, которые имелись у Потаниной Н.Н. по состоянию по январь 2007 г., но которые по состоянию на дату расторжения брака (2014 г.) у нее отсутствовали», - добавил он.