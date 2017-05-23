Порядка 54% «префов» «Транснефти» управляет ЗПИФ Газпромбанка

Газпромбанк раскрыл структуру владения привилегированными акциями «Транснефти», приобретенными консорциумом инвесторов у фонда UCP.

Как говорится в сообщении банка, порядка 53,57% (833 012 акций) «префов» «Транснефти» находятся в доверительном управлении закрытого паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк – Финансовый», основным пайщиком которого с 57,4% является «Транснефть-Инвест». Эта компания входит в группу «Транснефти».

Как отмечает банк, в состав активов фонда входят привилегированные акции «Транснефти» на 142,3 млрд руб., а также деньги, депозиты и высоколиквидные финансовые инструменты с фиксированной доходностью на 44,8 млрд руб.

Кроме «Транснефть-Инвеста», пайщиками фонда являются Газпромбанк и компании его группы (37,06%). Оставшиеся 5,53% паев принадлежат «прочим финансовым инвесторам» (паи ЗПИФа предназначены только для квалифицированных инвесторов и ограничены в обороте). Еще 14,85% привилегированных акций (230 875 штук) «Транснефти» находятся у НПФ «Газфонд – пенсионные накопления».

Владельцем 1,49% префов «Транснефти» (23 130 акций) является Российско-китайский инвестиционный фонд, еще 0,43% (6 750) принадлежат Российскому фонду прямых инвестиций (выступает учредителем РКИФ вместе с китайской CIC). Оставшиеся 29,66% привилегированных акций «Транснефти» (461 108 штук) распределены между различными портфельными инвесторами.

Газпромбанк раскрыл владельцев «префов» сразу после того, как объявил о назначении консультантом «Транснефти» по работе с инвесторами. Данные раскрываются на 23 мая.

До недавнего времени основным владельцем «префов» «Транснефти» был фонд Ильи Щербовича UCP - трубопроводная монополия заявляла, что ему принадлежит 71% привилегированных акций (сам UCP точный размер пакета не раскрывал). В марте стало известно о продаже такого пакета через «Московскую биржу» за 169,7 млрд рублей. Позднее фонд UCP подтвердил продажу «значительного» пакета «префов» «Транснефти», а вслед за этим о покупке привилегированных акций компании заявил «Газфонд».