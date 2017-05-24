«Роснефть» увеличила исковые требования к АФК «Система» до 170,6 млрд рублей

«Роснефть» увеличила исковые требования к АФК «Система» до 170,6 млрд руб., заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

Ранее сообщалось, что общая сумма иска, который «Роснефть» и «Башнефть» подали к АФК «Система» 2 мая, составила 106,6 млрд руб. Источник, близкий к «Башнефти», пояснял «Интерфаксу», что в результате действий АФК «Система» НК была лишена косвенного владения акциями нескольких предприятий, в частности ОАО «БЭСК» и ОАО «Уфаоргсинтез».

«Система» управляла «Башнефтью» и рядом других предприятий башкирского ТЭКа до их национализации в 2014 г. В конце 2016 г. 50% «Башнефти» были куплены «Роснефтью».