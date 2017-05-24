ОАЭ выступают за продление сокращения нефтедобычи на шесть месяцев, Ирак – на девять месяцев

Соглашение ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти следует продлить как минимум на шесть месяцев, заявил министр энергетики страны ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи Bloomberg TV.

Он сказал, что министры ОПЕК в четверг обсудят рекомендации мониторингового комитета, не уточнив, в чем именно они состоят.

«Маловероятно, что министры ОПЕК будут обсуждать стратегию выхода из соглашения», - сказал он.

По мнению аль-Мазруи, ситуация на нефтяном рынке существенно улучшится к концу года.

Между тем министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сообщил, что его страна поддерживает предложение о пролонгации соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев.

Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК в среду проводит заседание. Bloomberg со ссылкой на делегата передавал, что комитет рекомендовал продолжить сокращение добычи нефти еще в течение девяти месяцев.