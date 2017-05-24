«Уралкалий» увеличил объем размещения трехлетних облигаций до 15 млрд рублей – Bloomberg

«Уралкалий» увеличил объем размещения трехлетних биржевых облигаций до 15 млрд руб., пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

Ориентир ставки купона установлен на уровне 8,75-8,85%.

«Уралкалий» планирует разместить трехлетние облигации на 10-15 млрд руб., средства от размещения предполагается направить на общекорпоративные цели. Сбор заявок проходил в среду до 16.00 мск, организаторы размещения - «ВТБ капитал», Sberbank CIB и Росбанк.