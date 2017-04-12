«Уралкалий» не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2016 года

Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2016 г/, следует из материалов компании. Совет директоров также рекомендовал не распределять прибыль за 2016 г.

По итогам 2014 и 2015 гг. «Уралкалий» также не выплачивал дивиденды. При этом за первое полугодие 2014 г. планировалось выплатить дивиденды в объеме 8,69 млрд руб., однако в конце года акционеры решили отказаться от промежуточных выплат из-за аварии на шахте в Соликамске.

За 2013 г. дивиденды составили 11,2 млрд руб., за 2012 г. - 25,2 млрд руб.

«Уралкалий» - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).

Акционерами компании являются «Уралхим» Дмитрия Мазепина (19,99%) и Дмитрий Лобяк (20%). Квазиказначейский пакет «Уралкалия» составляет 54,4% и находится на балансе дочернего предприятия «Уралкалий-технология». Акции «Уралкалия» обращаются на Московской бирже.