Украина готовится прекратить железнодорожное сообщение с Россией – «Коммерсантъ»

С 1 июля Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких информированных источников в Киеве. Близкий к украинскому правительству собеседник говорит, что сейчас идет подготовка этого решения. Предлогом, по его словам, станет нежелание «Российских железных дорог» «прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины». Сами перевозки представлены электричкой Донецк – Таганрог, билет на которую стоит 17 руб.

Накануне информация о возможном прекращении сообщения появилась в соцсетях. О планах вывода в течение двух недель вагонов с Украины заявил вчера и гендиректор «дочки» РЖД Федеральной грузовой компании Алексей Тайчер. Последние рейсы завершаются, пустые вагоны отправляются в Россию. Сейчас на Украине находится около 6000 вагонов компании, всего же на украинский маршрут приходится около 5% объема ее перевозок.

В госадминистрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» информацию о прекращении сообщения не подтверждают и не опровергают, отмечая, что решение еще не принято. РЖД о планах Украинской стороны уведомленией не получали.

Бывший замминистра транспорта Украины Александр Кава указывает на первые признаки того, что решение будет принято. Так, за последний год пассажиропоток железнодорожным транспортом между Украиной и Россией снизился более чем на 60%. Сейчас он составляет почти 2 млн человек в год. При этом, по словам Кавы, «это очень выгодные для Украины перевозки, ведь они совершаются составами украинского формирования. Цена в четыре раза выше внутриукраинского тарифа. И даже несмотря на неполную загрузку составов, эти перевозки выгодны для «Укрзализныци»».

Между Россией и Украиной с конца 2014 г. нет прямых поездов российского формирования. В 2015 г. Россия начала строить железную дорогу в обход Украины. Завершить ее планировалось в 2017 г. Правительство выделило на это 10 млрд руб.