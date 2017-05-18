РЖД не получало от Украины уведомлений о прекращении железнодорожного сообщения

ОАО «РЖД» не получало от украинской стороны официальных уведомлений о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Как передает ТАСС, это журналистам сказал первый вице-президент компании Анатолий Краснощек.

Гендиректор «Федеральной грузовой компании» (ФГК, «дочка» РЖД) Алексей Тайчер сообщил, что компания завершит вывод вагонов с территории страны в течение двух недель. «Завершают рейсы те вагоны, которые двигались на Украину, те вагоны, которые там были, порожние, отравляются в Россию. Никак проблем с этим не видим. По факту завершения этих операций мы прекратим деятельность на территории Украины», - сказал он. По его оценке, на это потребуется около двух недель. ФГК начала вывод вагонов с Украины, когда узнала о введении санкций. «Вывод вагонов начался, когда мы узнали о том, что Украина ввела санкции», - отметил глава ФГК. По данным Тайчера, сейчас на Украине находится около 6000 вагонов ФГК. Объем перевозок в сообщении с Украиной составляет около 5% в общем объеме перевозок ФГК, уточнил он.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информацию в соцсетях сообщил, что Украина с 1 июля может отменить железнодорожное сообщение с Россией, напоминает ТАСС.

Сейчас между Россией и Украиной нет прямых поездов российского формирования, напоминает «Прайм». ФПК с весны 2014 г. постепенно сокращала число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце 2014 г. они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока. Как напоминает «Прайм», оставался один транзитный поезд ФПК, а также поезда, соединяющие Россию и Украину, формирования Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ.