Депутаты просят обосновать повышение бонусов руководству «Роснефти» и «Газпрома» - РБК

Три депутата-коммуниста Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий потребовали у комитета Госдумы по бюджету и налогам запросить у правительства обоснование повышения премий и бонусов членам правления «Роснефти» и совета директоров «Газпрома» за последний год — с июня 2016-го до июня 2017 года. Об этом сообщает РБК. 24 мая они направили в аппарат Госдумы письмо с поручением запросить у этих компаний информацию об их экономической деятельности за этот период.

Как ранее писали «Ведомости» со ссылкой на отчет «Роснефти» по РСБУ за первый квартал 2017 г., топ-менеджеры премированы на 1,5 млрд руб., что составляет более половины премий за весь 2016 г. В «Роснефти» поясняли, что это премия за реализацию интегральной приватизационной сделки – покупку у государства 50,08% акций «Башнефти» и продажу инвесторам 19,5% «Роснефти». «Сделка была проведена в условиях беспрецедентно сложной конъюнктуры и в кратчайшие сроки», – указывал представитель компании.

В «Газпроме» премии предлагается повысить в среднем на 23%. На годовом собрании акционеров было предложено одобрить вознаграждения членам совета директоров за июль 2016-го — июнь 2017 г. в размере 245,4 млн руб. Председателю совета директоров Виктору Зубкову и его заму Алексею Миллеру компания – увеличить бонусы на 20% - до 31,1 млн и 30,1 млн руб. соответственно. А также повысить вознаграждение директорам, не задействованным в комитетах, — на 22%, до 25,5 млн руб.,

По данным РБК, депутатский запрос будет рассмотрен заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы 26 мая. По словам Куринного, именно этот комитет отвечает за взаимодействие с госкорпорациями. «Что за успехи продемонстрировала компания, чтобы так стимулировать своих топ-менеджеров?» — задается вопросом депутат. Он рассчитывает, что остальные фракции поддержат его инициативу и тогда можно будет оформить парламентский запрос, имеющий большую силу, чем депутатский.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал депутатов «демагогами» и отметил неуместность сравнения премий «квартал к кварталу». Представитель «Газпрома» заявил, что размер вознаграждения членов совета директоров определяется специальным положением и учитывает достижение общекорпоративных ключевых показателей эффективности и что в 2016 г. все они были достигнуты.