Суд отклонил иск бывшей супруги к Потанину на 215 млрд рублей

Пресненский суд Москвы отклонил иск Натальи Потаниной к бывшему супругу Владимиру Потанину. Она просила суд признать их общим имуществом акции ЗАО «КМ-инвест» и взыскать с него 215,29 млрд руб. за половину пакета.

По словам представителя Потаниной Павла Коновалова, иск был отклонен в связи с истечением срока давности. «Суд счёл, что срок исковой давности вышел, а мы полагаем, что он составляет три года, будем обжаловать», – приводит «Интерфакс» слова Коновалова.

Решением Пресненского суда брак был расторгнут в 2014 г., совместно нажитое имущество по иску Потанина было разделено по состоянию на начало 2007 г., когда супруги прекратили «брачно-семейные отношения».

На тот момент предприниматель напрямую владел акциями компании «КМ-инвест». Бывшая жена Потанина считает, что он незаконно распорядился совместным имуществом, передав акции данной компании третьему лицу после прекращения семейных отношений.

«КМ-инвест» принадлежали крупные пакеты акций «Норильского никеля», «Полюс золота», ОПИН, Росбанка, «Силовых машин» «Русиа петролеум», «Интеррос эстейт», ХК «Интеррос», СК «Согласие» и других активов, говорится в заявлении. «КМ-инвест» после передачи пакетов акций была переименована в «Объединенные инвестиции», а потом ликвидирована.

14 июня суд рассмотрит новый иск Натальи Потаниной к бизнесмену, в котором она просит взыскать с него почти 850 млрд руб. Она требует признать общим имуществом бывших супругов акции зарегистрированных на Кипре компаний.