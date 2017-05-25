«Кинеф» назвал причину пожара, в котором погибли два человека

В результате пожара на нефтеперерабатывающем предприятии «Кинеф» в Киришском районе Ленобласти погибли два человека. Пожар произошел во время ремонтных работ.

Возгорание произошло на гидрозатворе факельного хозяйства предприятия ООО «Кинеф» по адресу город Кириши, шоссе Энтузиастов, д 1., сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области. При проведении газоопасных работ произошел хлопок с последующим горением на площади 6 кв. м, в 09.59 пожар полностью ликвидирован, говорится в сообщении. По данным МЧС, в результате происшествия погибли два человека, пострадали еще два человека, все являются работниками предприятия.

Представитель «Кинеф» подтвердил, что на предприятии произошел пожар. По его словам, на заводе проводились работы, связанные с выводом факела на обследование. Специализированная заводская газоспасательная служба проводила работы по оглушению от действующей трубы от факела, но там скопилось большое количество пирофорных соединений, которые самовоспламенились, произошел хлопок и возгорание, два человека погибли, говорит представитель предприятия. Обследование факелов на предприятии делается ежегодно, эти факелы работают пять лет, с 2013 г. По его словам, семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь. На деятельности предприятия происшествие не скажется, эта труба была уже выведена из эксплуатации для проведения работ, уточняет представитель «Кинефа».

Пресс-служба «Сургутнефтегаза» пока не ответила на запрос «Ведомостей».

По данным сайта «Кинефа», договор страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте заключен с ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз».

Киришский НПЗ (ООО «Кинеф») - дочернее предприятие «Сургутнефтегаза». Его максимальный объем переработки – около 21 млн т нефти в год.