ОПЕК продлила соглашение о сокращении нефтедобычи на 9 месяцев

Члены ОПЕК приняли решение продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до марта 2018 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление одного из делегатов. Заседание состоялось сегодня в Вене.

Именно такого соглашения ожидали рынки, хотя накануне в ходе неформальных встреч в Вене не исключалось и соглашение сроком на год. Информацию о сроке соглашения сегодня с утра подтвердили Bloomberg, Financial Times и несколько других авторитетных СМИ.