Следующая встреча ОПЕК и не входящих в картель стран состоится 30 ноября

Следующее заседание ОПЕК и встреча со странами, не входящими в организацию, состоится 30 ноября 2017 г., сообщает министерство нефти Нигерии.

«Утвержденная дата для 173-го заседания ОПЕК и третьей встречи со странами, не входящими в ОПЕК, - 30 ноября 2017 г.», - говорится в сообщении.

Сегодня в Вене министры ОПЕК и стран, не входящих в организацию, но участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, пролонгировали договоренности до конца марта 2018 г. Министры ожидают, что благодаря этому решению запасы нефти на рынке стабилизируются к I кварталу 2018 г.