«Вертолеты России» заключили на HeliRussia-2017 контракты на 20 млрд рублей

Холдинг «Вертолеты России» заключил на HeliRussia-2017 контракты на общую сумму около 20 млрд руб. Об этом заявил гендиректор компании Андрей Богинский в ходе выставки, проходящей в подмосковном Красногорске.

Десятая международная выставка HeliRussia, организованная Минпромторгом, заняла 12 400 кв. м, на которых разместились экспонаты 237 компаний из 21 страны мира. Среди них — 22 вертолета, 15 беспилотных летательных аппаратов, два автожира.

В HeliRussia-2017 участвуют компании из Австралии, Великобритании, Германии, Израиля, Китая, США, Франции, Южно-Африканской Республики и других государств.

Россия представлена на выставке экспозицией «Ростеха» и 23 компаний из ее состава.