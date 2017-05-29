Крупная авария на энергосетях в Сибири затронула заводы Rusal и СШГЭС

В ночь на 29 мая в Сибири произошла масштабная авария на энергосетях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство энергетики. Причиной аварии названы ошибочные действия персонала. Из-за аварии снизилась энергонагрузка на Хакасский и Саянский заводы UC Rusal на 1,4 ГВт, был зафиксирован сбой технологических процессов. Саяно-Шушенская ГЭС снизила нагрузку на 1,6 ГВт.

По сведениям министерства, в 2.37 мск на подстанции 500 кВ «Означенное» (принадлежит ПАО «ФСК ЕЭС») при переключениях для вывода в ремонт первой системы шин первой секции 220 кВ действием защит отключились первая и вторая системы шин первой секции 220 кВ. В результате были обесточены три подстанции, снабжающие электроэнергией заводы Rusal. Через минуту произошла полная потеря передачи телеметрической информации и диспетчерской связи между Хакасским региональным диспетчерским управлением и подстанциями. В следующие две минуты фиксировалось превышение аварийно допустимого перетока на линии Казахстан – Урал.

С 2.43 по 3.21 мск по команде диспетчера были отключены и выведены в резерв гидрогенераторы NN1 и 9 Саяно-Шушенской ГЭС, гидрогенератор N6 был разгружен с 580 МВт до 10 МВт.

В 3.13 мск энергетики включили под напряжение первую систему шин первой секции на подстанции «Означенное», было подано напряжение на подстанцию ГПП-1 Саянского алюминиевого завода. К 3.46 удалось восстановить диспетчерскую связь и передачу телеметрии, подать напряжение на остальные подстанции заводов Rusal, а к 4.58 мск – возобновить работу Саяно-Шушенской ГЭС в соответствии с диспетчерским графиком.