ВС отказал Батуриной в пересмотре дела о взыскании с Минфина 33,6 млрд рублей

Верховный суд (ВС) России отказал ЗАО «Территориальная дирекция "Сетуньская", которое принадлежит предпринимательнице Елене Батуриной, в пересмотре дела об отказе судов нижестоящих инстанций во взыскании с Минфина РФ 33,6 млрд руб., следует из материалов дела.

В 2013 г. ТД «Сетуньская» подал иск к Минфину о взыскании 33,6 млрд руб. в качестве компенсации, предусмотренной российским законодательством, за изъятые у него в пользу государства земельные участки на западе Москвы «для государственных или муниципальных нужд» – так называемые посольские земли. Компания Елены Батуриной ранее намеревалась построить на этих землях многофункциональный комплекс «Сетунь-хиллс». В июне 2011 г. изъять у нее эти участки потребовало в суде Росимущество. По утверждению ведомства, земли на западе Москвы до приобретения в 2003 г. структурами Батуриной у другого частного инвестора в 1993 г. указом президента России Бориса Ельцина были зарезервированы под строительство посольств иностранных государств – Индии, Кубы и Китая. Суды четырех инстанций, включая Высший арбитражный суд, в 2013 г. удовлетворили исковые требования. Они постановили, что приватизация земельных участков, а также последующая регистрация права собственности на них были проведены с нарушением действующих международных договоров России.

В марте 2016 г. арбитраж Москвы полностью отклонил иск ТД «Сетуньская» о взыскании с Минфина убытков. В расчет заявленной в иске суммы входит рыночная стоимость земли по оценке экспертов-оценщиков, а также денежные выплаты и налоги, которые с 2003 г., т. е. в течение всего времени владения землей, «Сетуньская» выплачивала в госбюджет. Суд сослался на обстоятельства, установленные судами в деле по иску Росимущества.

Представители «Сетуньской» ранее объясняли, что в расчет суммы компенсации, заявленной в иске, входит рыночная стоимость земли, а также денежные выплаты и налоги, которые с 2003 г. – в течение всего времени владения землей – «Сетуньская» добросовестно выплачивала в государственные бюджеты всех уровней.