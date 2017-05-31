Китайский Fosun покупает 10% «Полюса» и получает опцион на 5%

Компания Fosun китайского миллиардера Го Гуанчана покупает 12 млн 561 тыс. 868 акций (10%) ПАО «Полюс» по цене $70,6025 за акцию, сообщила Polyus Gold International Limited - материнская компания «Полюса» и продающая сторона сделки.

В общей сложности это $887 млн.

Также Fosun получает опцион на 5% «Полюса» по $77,6628 за акцию, то есть примерно на $488 млн.

Сумма двух сделок, таким образом, до $1,375 млрд.

Основным бенефициаром PGIL и, соответственно, «Полюса» является сын Сулеймана Керимова Саид.