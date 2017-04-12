Шувалов: «Полюс» и Fosun планируют договориться о продаже доли в российской компании

ПАО «Полюс» и компания Fosun китайского миллиардера Го Гуанчана планируют подписать документ о продаже доли в российской компании, сообщил в среду, 12 апреля, первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

«Я не знаю точно, они [Fosun и "Полюс"] должны были подписать меморандум или уже договор», - заявил Шувалов. Он положительно ответил на вопрос журналистов, идет ли речь о продаже доли в «Полюсе».

В ноябре прошлого года СМИ писали, что Polyus Gold ведет переговоры с Fosun о продаже ей 25% плюс 1 акция в «Полюсе». Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров, говорил, что стоимость пакета составляет $2,125 млрд. Если продажа части пакета все-таки состоится, то банки поддержат ее, добавлял собеседник, близкий к кредиторам Polyus Gold.

Fosun – крупнейший частный конгломерат в Китае – агрессивно скупает активы в Европе и рассматривает возможность инвестировать в российский рынок, в августе активно интересовался покупкой доли в банке Renaissance Capital, писал ранее Reuters.