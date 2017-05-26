«Интерфакс»: РФПИ и Fosun объявят о покупке доли в «Полюсе»

Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд планирует объявить о покупке доли в крупной ресурсодобывающей российской компании. Инвестировать РФПИ планирует совместно с «крупным китайским фондом», добавил Дмитриев, однако он отказался уточнить название компании. О сделке будет объявлено на ПМЭФ.

По словам двух источников «Интерфакса», на ПМЭФ может быть объявлено о вхождении РФПИ в «Полюс» совместно с китайской Fosun.

Претендентами на покупку пакета «Полюса» в размере до 25% ранее назывались китайские Zhaojin Mining Industry и Zijin Mining Group, а также Fosun International китайского миллиардера Го Гуанчана. Агентство Bloomberg также сообщало об интересе к активу инвесторов из Катара. Однако окончательная схема сделки до сих пор не ясна.