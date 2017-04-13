Китайская Fоsun договорилась о покупке 20–25% акций «Полюса»

Китайская инвестиционная компания Fоsun договорилась с Polyus Gold (материнская компания ПАО «Полюс») о покупке 20-25% ее акций за сумму до $2 млрд. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на брошюру к российско-китайской межправительственной комиссии по инвестициям.

В документах отмечается, что максимальная доля, которую может приобрести консорциум китайских компаний, – 25% плюс одна акция. «Стороны достигли консенсуса по основным условиям сделки. Стороны детализируют текст проекта с законодательной точки зрения и сделают публичное объявление», – приводит агентство выдержку из брошюры. Отмечается также, что проект «может стать крупнейшим в истории примером сотрудничества между негосударственными компаниями России и Китая».

О том, что компании ведут пере переговоры о продаже акций «Полюса», стало известно в прошлом году. Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров, говорил, что стоимость пакета составляет $2,125 млрд.

Fosun – крупнейший частный конгломерат в Китае – агрессивно скупает активы в Европе и рассматривает возможность инвестировать в российский рынок, в августе активно интересовался покупкой доли в банке Renaissance Capital, писало ранее Reuters.