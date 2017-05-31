«Нафтогаз»: требования «Газпрома» по условию «бери или плати» полностью отменены

Требования «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» по условию «бери или плати» полностью отменены. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе госхолдинга со ссылкой на предправления «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Ранее в среду стало известно, что «Нафтогаз» получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против «Газпрома» по контракту на поставку газа. Другие детали решения, помимо требований по условию «бери или плати», пока не уточнялись.

Встречные иски «Нафтогаза» и «Газпрома» по контракту на поставку газа были поданы в арбитраж в июне 2014 г., устные слушания были завершены в октябре 2016 г., а решение ожидается во II квартале 2017 г.

По состоянию на начало апреля 2017 г. взаимные претензии «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту купли-продажи газа с учетом штрафов и процентов составляли около $45,7 млрд и $17,9 млрд соответственно.