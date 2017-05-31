РФПИ купит миноритарный пакет в ходе приобретения акций «Полюса» китайской Fosun

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках покупки китайской инвестиционной компанией Fosun 10% акций «Полюса» приобретет миноритарный пакет в золотодобывающей компании. Как сообщается в пресс-релизе фонда, цена акций «Полюса» в рамках сделки с РФПИ будет аналогична соглашению с Fosun ($70,6025 за акцию).

После завершения сделки РФПИ будет владеть 354 095 обыкновенными акциями «Полюса». Сроки закрытия сделки зависят от ряда условий, в том числе от закрытия сделки с Fosun.

Ранее в среду стало известно, что компания Fosun китайского миллиардера Го Гуанчана покупает 12 561 868 акций (10%) ПАО «Полюс» по цене $70,6025 за акцию. В общей сложности это $887 млн.

Также Fosun получает опцион на 5% «Полюса» по $77,6628 за акцию, то есть примерно на $488 млн.