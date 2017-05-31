«Газпром» обжалует решение Украины по аресту акций «Газтранзита» в зарубежных судах

«Газпром» готовит меры по обжалованию в зарубежных инстанциях решения Украины по аресту акций «Газтранзита».

«Будем обжаловать любые шаги Украины, если они будут пытаться взыскать эту сумму (на Украине в отношении "Газпрома" открыто исполнительное производство на 394,6 млрд руб.) за пределами страны. Более того, мы разрабатываем меры по обжалованию или отмене уже принятых решений Украины в международных инстанциях», - сказал во время телефонной конференции заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец.

Он также подчеркнул, что «Газпром» не считает себя монополистом по транзиту газа на Украине, так как не ведет такой деятельности на территории этой страны. По его словам, «Газпром» исчерпал практически все возможности внутри Украины по обжалованию этого решения антимонопольного органа.

Государственная исполнительная служба министерства юстиции Украины арестовала сегодня акции «Газпрома» в компании «Газтранзит» по обращению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).