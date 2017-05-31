Украина сообщила «Газпрому» об аресте акций «Газтранзита»‍

Антимонопольный комитет Украины в апреле 2017 г. направил в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины требование о принудительном взыскании с ПАО «Газпром» 171,9 млрд украинских гривен (около $6 млрд), следует из отчета российской компании.

«Газпром» 12 мая получил через представительство в Киеве постановления Департамента государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 г. - 394,687 млрд руб.), включая сумму исполнительного сбора 17,193 млрд украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 г. - 35,881 млрд руб.), и наложении ареста на принадлежащие компании акции АО «Газтранзит».

В январе 2016 г. АМКУ оштрафовал «Газпром» на 85 млрд гривен (по курсу на 31 марта 2017 г. - 179,403 млрд руб.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз оспорено «Газпромом», но подтверждено украинскими судами. Тем временем взыскание с «Газпрома» выросло за счет пени за его неоплату.

«Газтранзит» создан в ноябре 1997 г. с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев - Тирасполь - Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии.

«Нафтогазу Украины» и «Газпрому» принадлежит по 40,2174% акций «Газтранзита», еще 19,5652% акций - турецкой компании Turusgas.