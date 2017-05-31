«Газпром» назвал промежуточным решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

ПАО «Газпром» в среду получило отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг., что является промежуточной стадией арбитражного процесса, отмечает в своем сообщении управление информации «Газпрома».

«Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня», - говорится в сообщении.

Ранее сегодня «Нафтогаз Украины» сообщил, что получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против «Газпрома» по контракту на поставку газа, в котором говорится об отмене условия «бери или плати» и удовлетворено требование о пересмотре цены в контракте на поставку газа. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила также, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» об отмене запрета на реэкспорт газа.