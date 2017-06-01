Минпромторг предлагает привлекать несовершеннолетних к ответственности за покупку алкоголя

Минпромторг предлагает ввести административную ответственность для несовершеннолетних за покупку ими алкогольной продукции. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Планируется ограничить доступ несовершеннолетних к алкоголю и ввести административную ответственность для лиц, не достигших 18 лет, за покупку алкоголя. Сейчас за продажу алкоголя детям отвечает только продавец», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Мантурова, следующий вопрос — это легализация интернет-торговли алкоголем. «Минфин нас в этом поддерживает. И мы обоюдно согласны с поэтапной отменой запрета продажи алкоголя через интернет», — сказал министр. Сначала, по его словам, планируется снять запрет на продажу вина и пива через интернет, затем, возможно, расширить список.