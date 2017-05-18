Почти треть россиян никогда не употребляли алкогольных напитков – опрос

Опрос «Левада-центра» показал, что 29% совершеннолетних россиян никогда не употребляли алкогольных напитков. С 2007 г. доля непьющих выросла на 6 процентных пунктов. Еще треть пьет алкогольные напитки реже чем раз в месяц (30%). Раз в месяц алкоголь употребляют 16% опрошенных, один-два раза в месяц – 18%, несколько раз в неделю – 6%.

Из тех, кто употребляет алкоголь, 17% сказали, что за раз выпивают меньше рюмки водки/стакана вина / бутылки пива. Почти треть (29%) за раз выпивают рюмку водки / стакан вина / бутылку пива, 30% пьют в два раза больше, 16% заявили, что за раз употребляют примерно стакан водки / бутылку вина / два литра пива. Еще 4% – бутылку водки / две бутылки вина / четыре литра пива, менее 1% – еще больше.

Опрос проводился 21–24 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.