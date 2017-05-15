«Левада-центр» пожаловался в КС на закон об иностранных агентах

«Левада-центр» обжаловал в Конституционном суде статью закона о некоммерческих организациях (НКО), исправленную в 2016 г. рабочей группой при администрации президента. Тогда среди форм политической деятельности НКО появилось формирование общественно-политических взглядов путем проведения опросов общественного мнения и социологических исследований и обнародования их результатов. В сентябре 2016 г. «Левада-центр» был внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Правоприменительные органы придают этим нормам толкование, позволяющее немотивированно включать НКО в реестр агентов, а этот статус для заявителя унизителен, так как не соответствует действительности, говорится в жалобе. В случае с «Левада-центром» эти нормы были распространены на правоотношения, возникшие до вступления в силу поправок: в начале 2014 г. Минюст установил наличие у «Левада-центра» иностранного финансирования, но посчитал, что политической деятельностью тот не занимался, однако в августе 2016 г. та же деятельность была признана политической, причем к ней отнесли исследования, проведенные до 2 июня 2016 г., когда вступили в силу поправки. В жалобе отмечается, что «Левада-центр» получал деньги из-за рубежа от маркетинговых исследований, а исследования по значимым для россиян темам за счет иностранных средств не проводились. Кроме того, полагают заявители, искусственная политизация социологии ограничивает научную деятельность, которая по закону не может считаться политической.

В другой жалобе, поданной одновременно в Конституционный суд издательством «Парк Гагарина», говорится, что в законе нет определенности в отношении суммы иностранного финансирования. У издательства оно было установлено в размере 1600 евро – около 5% его бюджета (остальные 95% – из российских источников). При этом в других законах есть ограничения: например, в законе о СМИ говорится, что иностранец не может владеть более 20% российского СМИ.

В апреле 2014 г. Конституционный суд решил, что закон об НКО не противоречит Конституции, а понятие «иностранный агент» не предполагает негативной оценки. Одновременно суд пояснил, что к политической деятельности не относится деятельность в области науки, культуры, здравоохранения.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал ряд жалоб по иностранным агентам и задал вопросы правительству, в том числе по лимиту иностранного финансирования и его доле в составе других доходов, напоминает представитель заявителей Рамиль Ахметгалиев: «Мы хотим показать ЕСПЧ, что поправки, которые преподносили как конкретизацию, на самом деле расширили первоначальное определение». Если первое рассмотрение в Конституционном суде было «теоретическим спором на примере нескольких дел», то теперь есть сложившаяся правоприменительная практика, подчеркивает он: «Если у властей возникнет желание отыграть назад историю с агентами, то это возможность и для них». «Мы хотим оспорить неправовой закон, дело не только в статусе «Левада-центра», это касается общих проблем. Сейчас любые попытки отстаивания прав чрезвычайно важны», – добавляет директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Если Конституционный суд сочтет, что в нынешней редакции закона есть правовая неопределенность, то он сможет вернуться к его рассмотрению, говорит председатель Совета по правам человека Михаил Федотов: «Это позволит еще раз посмотреть на закон с точки зрения его места в системе законодательства, поскольку сейчас он откровенно противоречит Гражданскому кодексу. Возможно, Конституционный суд нам скажет, что можно сделать с законом, чтобы его исправить».

Тема иностранных агентов воспринимается как вопрос безопасности, говорит политолог Алексей Макаркин: «Была попытка улучшить закон, которая привела к противоположному эффекту. Внутриполитический блок Кремля вряд ли видит в большинстве этих НКО угрозу, но у силовиков другая психология – для них организации вроде «Мемориала» чуть ли не личные враги». Шансов на изменение закона мало, считает эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников, но он допускает, что могут быть отданы неформальные команды, чтобы не так широко трактовать политическую деятельность.