РЖД до конца года может подписать контракт с Кубой за 1,8 млрд евро

ОАО «РЖД» до конца года может подписать контракт на модернизацию железных дорог на Кубе. Как передает ТАСС, это журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин. По его словам, уже определен объем работ по этому проекту и подписан протокол с Союзом железных дорог Кубы на 1,8 млрд евро. В контракт входит модернизация перегонов, ремонт, поставки оборудования.

Сторонам предстоит согласовать условия финансирования, сказал Мишарин и объяснил, что у проекта два источника: «Это спецсчет 10% кубинского долга и поставки нашей техники с помощью механизма через ЭКСАР». Речь идет о поставке путевой техники и оборудования.

Ранее замгендиректора «РЖД интернешнл» Олег Николаев оценивал объем работ на Кубе в 1100 км железнодорожного пути на трех основных линиях, напоминает ТАСС. Он говорил, что в Гаване в рамках проекта предполагается создать единый диспетчерский центр по управлению перевозками, откуда специалисты смогут контролировать и управлять всеми линиями железных дорог острова. Также Николаев говорил, что рассматривают возможность открыть на Кубе свой филиал.