Кудрин: в угольном секторе мало проблем, потому что там нет госкомпаний

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин высказался за приватизацию всего российского нефтяного сектора. «Нефтяной сектор весь должен быть приватизирован в ближайшие 7-8 лет. Там нам не нужно государственных компаний», — заявил Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По его мнению, «государственный статус приносит им скорее вред, чем имеет положительный эффект». Кудрин вспомнил слова министра энергетики Александра Новака о том, что в угольном секторе меньше всего проблем, потому что там нет госкомпаний.

Кудрин также заявил о необходимости удвоить несырьевой экспорт. «Нам нужно удвоение несырьевого экспорта. А это намного сложнее, чем экспорт нефтегазовых ресурсов», — считает Кудрин. По его мнению, «в России должны быть созданы институты, выдвигающие отечественную продукцию на мировые рынки».