«Почта России» планирует создать собственную авиакомпанию

«Почта России» намерена в ближайшие годы создать собственную авиационную компанию, сообщил генеральный директор «Почты» Дмитрий Страшнов в интервью РБК-ТВ в ходе ПМЭФ-2017.

«Нам нужны и Ту-204, и магистральные самолеты. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы все-таки сможем создать необходимый и достаточный авиационный парк, для того чтобы создать собственную авиационную компанию», - сказал он.

«Безусловно, "Почта России" на двух самолетах останавливаться не должна», - заявил Страшнов.

В настоящее время в авиапарке «Почты» находится два среднемагистральных самолета Ту-204. Предприятие закупило их в августе 2016 г. за 3,39 млрд руб. у лизинговой компании «Ильюшин финанс Ко» в рамках масштабной программы модернизации логистики. Воздушные суда начали первые полеты в декабре 2016 г. на внутренних направлениях.

По данным предприятия, за период с декабрь 2016 г. по март 2017 г. самолеты осуществили 92 рейса и перевезли 831,7 т почтовых отправлений и 1815,2 т коммерческих грузов.