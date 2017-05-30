«Почта России» уже обсуждает с мэрией Москвы перенос отделений из сносимых пятиэтажек

«Почта России» начала обсуждать с правительством Москвы проблему переноса почтовых отделений из жилья, которое будут сносить по программе реновации. Как передает ТАСС, это сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Страшнов. Он надеется найти с мэрией общий язык.

«Понимание есть, потому что и жителям столицы, и властям столицы нужно, чтобы наши клиенты, которые приходят в отделение, получали услуги», - ответил он на вопрос о том, будут ли «Почте» предоставляться помещения в новых домах, если при сносе предприятие лишится своего помещения. «Я думаю, что у нас единая задача с правительством Москвы, и я уверен, что в случае необходимых каких-то серьезных проектов, связанных с инвестициями, с поисками площадок, мы найдем с ними общий язык», - добавил Страшнов.

По словам замгендиректора компании по посылочному бизнесу и экспресс-доставке, управляющего московским филиалом Сергея Малышева, полная картина будет понятна, когда окончательно утвердится список на реновацию. Тогда предприятие увидит, сколько отделений попадает под снос, подсчитает все затраты на их перевод и включит эту сумму в капитальные инвестиции на 2018 г. Малышев добавил, что «Почте» не хватает отделений в спальных районах. «Спальные районы построили и забыли построить почтовые отделения. И получается, что, например, в Красногорске на одно отделение приходится 100 000 человек», - сказал он. ТАСС напоминает, что по нормативам на отделение должно приходиться не более 20 000 человек.