Шувалов прокомментировал перспективы приватизации «Газпрома» и «Роснефти»

«Газпром» и «Роснефть» могут быть приватизированы в течение 7-10 лет, запрета на это никогда не было, но в этом должен быть экономический смысл, считает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он сказал это «Эху Москвы» на ПМЭФ. Ранее на этом форуме экс-министр финансов, руководитель ЦСР Алексей Кудрин призвал приватизировать весь российский нефтяной сектор в ближайшие семь-восемь лет, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что таких планов пока нет, а помощник Путина Андрей Белоусов заявил, что он против такой приватизации.

Для примера Шувалов привел «Аэрофлот». По его словам, компания раньше была «не в очень хорошем состоянии», ее хотели продать, не продали, а сейчас, «как нам пассажиры говорят», с точки зрения сервиса и баланса - «она из лучших компаний в мире». «Вот, сейчас зачем ее продавать в этом состоянии? - спросил Шувалов. - Это, знаете, Ли Куан Ю однажды молодые журналисты спросили: «А что вы не продаете наше национальное достояние, сингапурскую авиакомпанию?» Он говорит: «А зачем продавать лучшую в мире компанию?» Они говорят: «Ну как? Чтобы не была государственной». Он говорит: «А. Я думал, продают, чтобы была компания лучше».

Второй транспортный актив, который предлагается приватизировать, «Совкомфлот», Шувалов назвал лучшей транспортной шипинговой компанией в мире.

«Понимаете, во всем должен быть экономический смысл. Продать для того, чтобы получить хорошие деньги в казну и направить эти деньги на цели образования, – это хорошая цель. Продать для того, чтобы улучшить менеджмент, меньше чтобы было злоупотреблений внутри компании, чтобы были правила корпоративного поведения лучше, понимаем зачем. А если вот эти все качества хорошие, а денег от продажи этого актива немного, ну, тогда это странная приватизация», - сказал первый вице-премьер.