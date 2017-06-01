Помощник Путина ответил Кудрину на призыв приватизировать нефтяные компании

Вопрос о дальнейшей приватизации нефтяных компаний, в том числе «Роснефти» и «Газпрома», в повестке сейчас не стоит. Как передает ТАСС, это в кулуарах ПМЭФа заявил помощник президента Андрей Белоусов. Ранее на форуме экс-министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в очередной раз заявил о необходимости приватизировать весь российский нефтяной сектор, причем в ближайшие 7-8 лет. По его мнению, «государственный статус приносит им скорее вред, чем имеет положительный эффект».

Белоусов с его позицией не согласен и пока относится к этому предложению «остро отрицательно». «Мы не знаем, что будет через восемь лет с нефтью, с нефтяными компаниями. Через восемь лет к этому вопросу вернемся», - сказал помощник президента.