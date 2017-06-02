Сечин считает, что цены на нефть будут низкими еще долго

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует, что период низких цен на нефть пришел надолго. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

«Можно констатировать, что период низких нефтяных цен пришел надолго. В течение прошедшего года цены зафиксировались в диапазоне от $45 до $50 за баррель, цена Brent — на короткое время превышая этот интервал, а волатильность рынков и неопределенность значительно выросли», — сказал он.

Он также сообщил, что в данный момент аналитики рассматривают сценарии с ценовыми параметрами в рамках $50, $40 и даже $30 за баррель.