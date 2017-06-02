Структура Nestle вложит 10 млрд рублей в расширение фабрики в Калужской области

«Нестле Пурина Петкер» (подразделение швейцарской Nestle) инвестирует 10 млрд руб. в расширение фабрики в Калужской области в Ворсино. Соглашение об этих инвестициях подписали заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин и глава «Нестле» в регионах Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

Региональный директор «Нестле Пурина Петкер» в России, СНГ, Турции и Израиле Алессандро Дзанелли сообщил, что на фабрике появятся две новые линии и дополнительные складские мощности, в 2017 г. мощность предприятия увеличится на 30%, в 2018 г. - еще на 80%. Мощность действующих линий «Нестле» не раскрывает. С момента открытия в 2007 г. компания вложила в эту фабрику 12 млрд руб. По словам Алессандро Дзанелли, у компании на российском рынке кормов для животных около 30%. Объем российского рынка кормов для кошек и собак по итогам 2016 г. превысил 595 000 т и более 147 млрд руб. На конец 2016 г. в России было 16,3 млн собак и 22,3 млн кошек.

Фабрика в Калужской области производит корма для кошек и собак под брендами Purina One, Friskies, Felix, Darling, Dog Chow, Cat Chow, Gourmet и Pro Plan.